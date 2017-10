Sparta zonder Vriends, maar met Breuer tegen Ajax

Sparta-trainer Alex Pastoor kan in de uitwedstrijd van zaterdag bij Ajax geen beroep doen op Bart Vriends, Paco van Moorsel en Janne Saksela. Michel Breuer is weer volledig fit, hij zat tegen Roda JC al op de bank, maar in Amsterdam start de verdediger weer.

De Rotterdammers spelen in de Amsterdam Arena al om 18.30 uur tegen de geplaagde ploeg van trainer Marcel Keizer. Sparta kan een resultaat ook wel goed gebruiken na een reeks mindere resultaten. De Kasteelclub heeft slechts vijf punten na zeven wedstrijden. Pastoors ploeg bezet de zestiende plaats in de eredivisie. Alleen Roda JC en Willem II hebben minder punten, namelijk drie. Tegenstander Ajax is de huidige nummer zes van de ranglijst met dertien punten, twee punten minder dan Feyenoord en vijf minder dan koploper PSV.