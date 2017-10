Rotterdamse app voor seksueel misbruikte kinderen wint prijs

In de app kunnen kinderen met computerpoppetjes precies aangeven wat er is gebeurd. FOTO: YipYip

Een speciale app voor kinderen die seksueel zijn misbruikt. De Rotterdamse app-maker YipYip won er een prestigieuze award voor 'Best Serious Game' mee. Het computerprogramma moet jonge kinderen helpen makkelijker hun verhaal te kunnen doen.

Met 'Wilje?' kunnen slachtoffers van seksueel misbruik met behulp van computerpoppetjes precies aangeven wat er met ze is gebeurd. En dat is handig tijdens een therapeutische behandeling wanneer duidelijk benoemen soms moeilijk is.

Art director Paul Bierhaus van YipYip: "Voor kleine kinderen kan een pop goed helpen om duidelijk te maken wat er is gebeurd. Oudere kinderen hebben vaak baat bij schrijftherapie. Wij richten ons op de groep daartussen. Denk aan zeven, acht, negen jaar."

De eerste reacties uit het werkveld zijn positief.

Bierhaus: "Wat me echt raakte was een therapeut die vertelde dat hij na een half uur met onze app een meisje het hele verhaal had laten vertellen."

"Normaal had hij daar zeker twee lange sessies voor nodig gehad. Dat kan zwaar zijn voor het kind."