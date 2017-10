Pastoor: 'Moeilijke opgave niet uit de weg gaan'

Sparta-trainer Alex Pastoor

Sparta wacht zaterdag een loodzware klus in Amsterdam bij Ajax. En de Rotterdammers zitten al niet in de beste fase. De ploeg van trainer Alex Pastoor heeft slechts vijf punten. Toch gaat Sparta voor een resultaat in de Arena. "De cijfers leren dat het een moeilijke opgave is, maar je moet het niet uit de weg gaan, dan ben je als sportman weinig waard," aldus de oefenmeester.

Pastoor heeft het plan al in zijn hoofd voor zaterdagavond. "Maar je moet ook kijken wat de praktijk vraagt, dat zullen wij vanzelf zien. Als trainer en speler heb ik de ervaring dat als je niet jezelf durft te zijn, de kans op een stunt nihil is. Je moet doen wat je kunt, dan zie je aan het einde vanzelf wel wat het geworden is." Groot probleem voor Sparta dit seizoen is het maken van goals. Slechts vijf keer scoorde Pastoors elftal. "Daar kun je een aantal dingen aan doen. Eerst moet je zorgen dat je in scoringspositie komt, dat doen we redelijk tot goed. Mager begonnen, redelijk geëindigd. De afwerking is niet goed genoeg, vaak een kwestie van het te snel en te gehaast doen. En dus slordig. Daar kun je aandacht geven, dat hebben wij gedaan."