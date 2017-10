Woonbron: brandvoorschriften flat op dit moment in orde

Arthur Oerlemans van Woonbron

Wooncorporatie Woonbron gaat volgende week met de brandweer in gesprek over de brandveiligheid in de flat in Rotterdam-Ommoord, waar donderdagavond brand uitbrak. Dat zei directeur Arthur Oerlemans van Woonbron na afloop van een bewonersbijeenkomst over de brand.

Volgens hem voldoet de flat op dit moment aan de brandvoorschriften, maar is het mogelijk dat er toch tekortkomingen aan het licht komen: ''We hebben afgesproken naar aanleiding van de signalen die zijn gegeven nog even kritisch met de brandweer in gesprek gaan de komende week.'' Verschillende bewoners zeggen dat ze geen brandalarm hoorden en dat branddeuren geforceerd moesten worden. Ze hebben over de brandveiligheid in het verleden ook al meerdere keren geklaagd, maar met die klachten zou niets zijn gebeurd. ''Er zijn inderdaad geen brandalarmen. Het zou kunnen dat die er wel moeten zijn. We gaan daarover in overleg met de brandweer'', aldus Oerlemans.' De brandvoorschriften zijn op dit moment in orde.'' De gemeente Rotterdam en de brandweer Rotterdam-Rijnmond hebben de laatste controles in 2012 uitgevoerd. Bij die inspecties werden kleine tekortkomingen ontdekt. Die werden kort daarna verholpen. Voor flats zoals de Söderblomplaats gelden geen verplichtingen wat betreft rookmelders. De 160 appartementen van de flat aan de Söderblomplaats werden donderdagavond laat allemaal ontruimd nadat brand was uitgebroken op de zevende verdieping. Eén bewoner kwam om het leven. De flat is inmiddels grotendeels vrijgegeven. Alleen bewoners van de zevende verdieping mogen nog niet terug. Ook de dertiende en veertiende etage zijn nog niet vrijgegeven, omdat daar sprake is van veel roetschade.