St. Juste: 'Het is fijn spelen met Renato'

Jeremiah St. Juste

Feyenoord speelt zaterdag thuis tegen PEC Zwolle. Het eerste duel in de Kuip sinds de nederlaag tegen NAC Breda, én vlak voor de prachtige affiches tegen Shakhtar Donetsk en Ajax. Toch is het voor Jeremiah St. Juste niet lastig de focus volledig op PEC Zwolle te richten. "Dat is de eerste wedstrijd, daar focussen wij ons op, denken wij nu aan. Dan pas de andere wedstrijden."

Het centrum van de verdediging ziet er, door de blessures van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden, sinds kort heel anders uit. Met St. Juste en Renato Tapia. En dat bevalt eerstgenoemde. "Ik heb een goede connectie met hem, de communicatie is goed, we spelen lekker met elkaar. Ik vind het fijn spelen met hem."