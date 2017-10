Echtpaar uit Vlaardingen wint miljoen euro in loterij

Aart en Georginia uit Vlaardingen hebben bij de BankGiro Loterij 1 miljoen euro gewonnen. Voor de uitreiking werd Aart naar het Militair Museum in Soest gelokt, een van de culturele organisaties die de loterij steunt. Daar stond Robert ten Brink klaar met een cheque.

Aart en Georginia zijn eigenaar van café La Luna aan de Hoogstraat in Vlaardingen. Zij kunnen hun geluk niet op. "Wat een geweldig bedrag", vertellen ze aan de loterij. "Dit hadden we echt niet verwacht."