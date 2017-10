Telefoonnummer voor vragen over woonbrand in flat Ommoord

Söderblomplaats

Woningcorporatie Woonbron heeft een telefoonlijn geopend voor vragen over de brand in een wooncomplex aan de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord, donderdagavond. Bewoners, omwonenden en belanghebbenden kunnen met al hun vragen terecht bij 088-9660000.

De brand brak donderdagavond uit in een appartement op de zevende etage van de flat. De bewoner van het appartement kwam om het leven, zeven anderen raakten gewond. Op advies van de brandweer werden 120 van de in totaal 160 woningen uit voorzorg ontruimd. Vrijdag mogen geëvacueerde bewoners weer naar huis. Over het ontstaan van de brand is nog niets bekend.