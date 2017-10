Justitie eist gevangenisstraf en tbs voor overvaller

De slijterij in Spijkenisse. Archieffoto

De 30-jarige Spijkenisser die vorig jaar augustus een slijterij probeerde te overvallen, heeft last van meerdere stoornissen. Justitie eiste daarom tijdens de rechtszaak tegen de man niet alleen 18 maanden celstraf, maar ook nog tbs met dwangverpleging.

De man liep vorig jaar de slijterij aan het Sterrenhof binnen, greep de eigenaresse en eiste geld. De vrouw verjoeg vervolgens de Spijkenisser.

Volgens justitie is uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum gebleken dat de man aan meerdere stoornissen leidt. Als hij niet wordt geholpen, dreigt hij weer te gaan zwerven. Ook is er dan weer kans op gewelddadig gedrag.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.