FC Rijnmond: 'Shakhtar lastiger dan Ajax voor Feyenoord'

FC Rijnmond vanuit de Kuip

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond was vrijdag Iwan van Duren van Voetbal International te gast. Hij zat aan tafel naast Dennis van Eersel, Geert den Ouden én uiteraard presentator Etienne Verhoeff. De locatie was nieuw, maar zeker niet eenmalig, namelijk vanuit de Kuip.

Natuurlijk ging het ook over Feyenoord. Over de prachtige wedstrijden in de komende weken, in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk, en de kraker tegen Ajax. 'Shakhtar is lastiger dan Ajax voor Feyenoord.'