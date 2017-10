Brand flat Ommoord niet aangestoken

Söderblomplaats

De brand in de flat in de Rotterdamse wijk Ommoord donderdagavond is niet aangestoken. Dat concludeert Forensische Opsporing en het Team Brandonderzoek na onderzoek. De precieze oorzaak is niet achterhaald, wel is vrijdag vastgesteld dat er geen sprake is geweest van opzet.

De 62-jarige bewoner van de woning waar de brand ontstond is ter plaatse overleden. Zeven bewoners moesten in het ziekenhuis worden nagekeken vanwege het inademen van rook. Zij moesten door de rook heen vluchten. Het vuur ontstond in een woning op de zevende etage. De flat telt in totaal 160 woningen op 20 verdiepingen. Bijna al deze woningen moesten worden ontruimd. De twintig etages moesten via de trap worden bereikt. Bewoners die slecht ter been waren moesten tree voor tree worden geholpen om beneden te komen. Er werden drie pelotons brandweer ingezet. Ieder appartement in de flat is door de brandweer gecontroleerd.