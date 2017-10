Lee Towers luncht met Willem-Alexander en Máxima op Paleis Noordeinde

Een bijzondere dag voor Lee Towers. De Rotterdamse zanger mocht vrijdagmiddag aanschuiven bij het koninklijk echtpaar op Paleis Noordeinde. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima ontvingen daar rond het middaguur bijna dertig gasten.

Op de gastenlijst: mensen die in hun ogen iets bijzonders hebben betekend voor de Nederlandse maatschappij dit jaar. De Rotterdamse zanger was een van hen.

Towers vertelde er vrijdagmiddag smakelijk over in Rijnmond Nu. "Ik vond het een buitengewone eer om aanwezig te mogen zijn. Je wordt met egards ontvangen door het personeel en keurig netjes naar je plaats geleid. Ik zat aan tafel met de koning. We hadden het over alles wat er gebeurt in de wereld. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in wat je doet, in wat je gedaan hebt.''

Towers voelde zich als een vis in het water. Hij tapte zelfs nog een mop."De koffie werd geserveerd in kleine kopjes. Dus ik zei tegen de koningin: weet u waarom ze deze koffiekoppen in Italië zo klein maken? Dat wist ze niet. Waarop ik zei: dat doen ze expreszo.'' Volgens Lee moest de koningin hard om de grap lachen.