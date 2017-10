Asbestonderzoek bij Sibelco Dordrecht

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft vrijdag onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest op het terrein van Sibelco in Dordrecht. Sibelco is de leverancier van Eurogrit. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat in een groot deel van Eurogrit lage hoeveelheden asbest zit.

Mannen in witte pakken namen de hele dag monsters op verschillende plekken van het terrein aan de Kilkade.

Eurogrit is een zogenoemd staalgrit, een product dat gebruikt wordt om oppervlakten van bijvoorbeeld metalen te verfraaien. Sibelco in Papendrecht is de leverancier van Eurogrit; de vestiging in Dordrecht vervaardigt het product.

''Wij nemen monsters van het buitenterrein, maar ook binnen in de hallen", vertelt Johan van Ee, teamleider van het onderzoek. ''Vervolgens nemen we monsters van de grondstoffen en uiteindelijk van de producten die klaar zijn voor de klanten.''

Het terrein aan de Kilkade is groot. Daarom heeft de inspectie met Sibelco een plan gemaakt om te kijken wat de beste plekken zijn voor het onderzoek.

Van Ee: ''Het terrein doen we met plakmonsters. Het is dan alsof we ergens een stuk plakband opplakken om te kijken of er asbest op vast blijft zitten."

"De partijen straalgrit onderzoeken we door er heel veel grepen uit te nemen, die te mengen en dat gaat naar het laboratorium.''

Laboratorium



De genomen monsters zijn dezelfde dag naar het laboratorium gegaan. De onderzoekers werken het weekeinde door om zo snel mogelijk resultaat te hebben. Het is nog niet bekend wanneer die te verwachten zijn.

Vorige week maakte het Papendrechtse Sibelco bekend dat hun grit voor straalwerkzaamheden mogelijk asbest bevat. Ruim 140 bedrijven hebben de afgelopen maanden met het straalgrit gewerkt.

Dat gebeurde ook bij het stralen van de Rotterdamse Willemsbrug. Alle werkzaamheden zijn direct neergelegd en overal is of wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest.