Gemeente Rotterdam: 'weinig kans op vervuilde bodem onder kunstgrasvelden'

De gemeente Rotterdam zegt geen aanleiding te hebben om te denken dat de bodem onder Rotterdamse kunstgrasvelden vervuild is.

Eerder deze week maakte het televisieprogramma Zembla bekend dat rubbergranulaat de bodem onder een voetbalveld ernstig kan vervuilen. Maar volgens wethouder Adriaan Visser heeft Rotterdam jaren geleden al de beslissing genomen om voor de onderlaag van deze velden geen rubber te gebruiken.

"Zo'n veld bestaat uit twee lagen. De bovenlaag is, ook in Rotterdam, rubbergranulaat. Maar voor de onderlaag is jaren geleden al besloten om geen rubber te gebruiken. Daarom hebben we goede hoop dat het hier met de vervuiling wel mee zal vallen."

Het RIVM gaat onderzoek doen naar de bodemvervuiling. "Dat onderzoek wachten we af. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van vervuiling, gaan we uiteraard bekijken of dat ook in Rotterdam zo is. Blijkt dat toch het geval, dan gaan we actie ondernemen."

Vorig jaar besloot de gemeente na commotie over mogelijke gezondheidsrisico's van rubbergranulaat om deze velden in Rotterdam gefaseerd te vervangen. "Zodra een veld aan het einde van zijn levensduur is, leggen we een nieuw kunstgrasveld aan met ander materiaal."

Inmiddels is een aantal kunstgrasvelden in Rotterdam vervangen. In de zomer van 2018 staan er nog eens 11 oude velden op de nominatie om te worden omgezet naar het nieuwe kunstgras.