Dordtse moeder begint petitie om dood Anne Faber

Lydia de Jong-Paus uit Dordrecht, zelf moeder van drie kinderen, is de internetpetitie 'Anne Faber dood door schuld rechtssysteem' gestart. Vrijdagavond hadden al zeker 7000 Rotterdammers, 1750 Dordtenaren en 1500 Spijkenissers de petitie getekend.

De vrouw die verder anoniem wil blijven begon de actie donderdag . Ze eist met de petitie een onderzoek naar het ''falend rechtssysteem in de zaak van Michael P.''. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 25-jarige vrouw, van wie het lichaam donderdag in een natuurgebied aan het Nulderpad in Zeewolde werd gevonden.

''Wij roepen hen die verantwoordelijk zijn, o.a. het ministerie van Veiligheid en Justitie, ter verantwoording en eisen een verklaring'', schrijft de vrouw.

Vrijdagmiddag was de petitie al door zo'n 200.000 mensen getekend. De handtekeningen zullen worden overhandigd aan onder andere het ministerie van Veiligheid en Justititie, de kliniek waar P. verbleef en aan premier Mark Rutte.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al gevraagd om onderzoek te doen naar de kliniek.