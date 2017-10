Rotterdamse Dichter des Vaderlands schrijft over Anne Faber

Perquin

De Rotterdamse Dichter des Vaderlands, Ester Naomi Perquin, heeft een gedicht geschreven over Anne Faber. De Arnhemse (25) werd donderdag gevonden in een bosgebied bij Zeewolde. Zij bleek om het leven te zijn gebracht. In het gedicht beschrijft ze de machteloosheid die veel mensen voelen bij de dood van Faber. Ze verdween op vrijdag 29 september na een fietstocht.

'Haar gezicht hebben we gezien. Haar gezicht in het vergelende zwartwit

van de krant, op koele schermen waarop straks weer een autorace,

een hond die kunstjes doet, iemand die insecten eet. Haar naam hebben we gehoord. Hoe iemand het zonlicht

de hemel uit liet vallen, de tijd wegsneed. Hoe dagen

werden weggestreept uit een lange lijst van dagen. Ook een vreemde breekt, een vreemde snakt naar adem,

een land vol onvermoede vreemden zit verbeten

naar het nieuws te staren. Toon gezichten die zomaar gezichten waren, noem de namen

die zomaar namen waren, vertel de levens die vreemde levens

zijn geweest. Er valt niets los te laten. Nu ze bestaan, bestaan ze steeds en hun hartslag klinkt diep

in onze kamers, huizen, straten. Zo klinkt onze tijd.

Het machteloze bonzen van wat achterblijft.' Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands