Neergeschoten man afgeleverd bij ziekenhuis in Rotterdam

Bij Erasmus MC in Rotterdam is vrijdagavond een gewonde man afgeleverd. De politie meldt dat hij een schotwond heeft. Het gaat om een volwassen man, maar zijn identiteit is onbekend.

Ook tast de politie nog in het duister over hoe en waar de man gewond is geraakt. De man is volgens de politie wel aanspreekbaar. De politie hoopt snel duidelijkheid van hem te krijgen over wat er is gebeurd.