Dronken Pool die politieauto ramde moet cel in

De dronken Pool die in juni dit jaar op de A15 bij Papendrecht een politieauto ramde, moet 7 maanden de cel in. Ook moet hij aan de 2 agenten die in de auto zaten 1300 euro schadevergoeding betalen.

Hij wordt bovendien verplicht bijna tienduizend euro schadevergoeding voor het voertuig neer te leggen.De Pool mag ook een jaar lang geen auto rijden. Het incident had grote gevolgen. Eén van de agenten zit sinds het incident in de ziektewet.