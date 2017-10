Twee gewonden bij schietpartij Rotterdam-Zuid

Kogelhulzen bij sporthal De Enk in Rotterdam (Media TV)

Twee Rotterdammers zijn zaterdagochtend vroeg gewond geraakt bij een schietpartij bij sporthal De Enk in Rotterdam-Zuid. Op de parkeerplaats voor het gebouw was een ruzie tussen twee groepen jongeren uit de hand gelopen.

De schietpartij gebeurde rond 00.30 uur. Toen agenten bij De Enk aankwamen was er niemand te vinden. In de buurt hinkelden twee mannen rond. Ze hadden verwondingen aan hun been en voet.

De politie bracht de mannen naar het ziekenhuis voor een behandeling. Ze zijn allebei aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd op de Enk. Ook is niet uitgesloten dat bij de schietpartij meer mensen gewond zijn geraakt.