Voedselbos in Trompenburg: Fuchsia in de jam

Trompenburg Tuinen in Rotterdam krijgt er een voedselbos bij. Een deel van de botanische tuin in Kralingen wordt omgetoverd tot eetbaar park.

Het is de bedoeling dat Trompenburg in het voedselbos voorlichting gaat geven over planten die niet alleen mooi zijn om te zien, maar die je ook kunt eten. Planten waar je jam of siroop van kunt maken, bijvoorbeeld.

Fuchsia

Denk daarbij niet alleen aan de gebruikelijke bosbessen of bramen. Ook de bloemen van de fuchsia kun je goed eten. Of de vlierbes, de lindebloesem, de twijgen van de levensboom, de jeneverbes, zegt directeur Gert Fortgens.

Om de aanleg van het voedselbos te kunnen financieren, begint de tuin met een crowdfundingactie . Want hoewel er in Trompenburg Tuinen allerlei bomen zijn te vinden, een geldboom staat er niet.

Overtuin

Het voedselbos komt in de Overtuin, een van de oudste delen van de botanische tuin. Zolang het nieuwe bos er wordt aangelegd, is de Overtuin dicht, zegt Fortgens.

In het najaar 2018 gaat het voedselbos in Trompenburg Tuinen open. En dan kan iedereen ideeën komen opdoen over wat je allemaal kunt eten uit eigen tuin.