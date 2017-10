Komkommerkwekers runden drugslab

De politie heeft een drugsbende opgerold die heroïne maakte in kassencomplexen en een garagebedrijf in Lansingerland en het Westland. Agenten kwamen de criminelen op het spoor dankzij tips uit binnen- en buitenland. In totaal zijn acht mensen aangehouden.

Het onderzoek begon bij een kassencomplex in Bergschenhoek. Agenten hielden de kwekerij een tijdje in de gaten.

Azijnzuuranhydride

Zij kwamen erachter dat er meermalen grote partijen azijnzuuranhydride werden geleverd. Het goedje wordt normaal gesproken gebruikt in leerlooierijen, bij de productie van asperine en... bij de fabricage van heroïne.

De afgeleverde hoeveelheid azijnzuuranhydride was genoeg om ruim 1500 kilo heroïne te produceren. Reden voor de politie om in augustus een kijkje te nemen in de kwekerijen.

Specialisten van de politie vonden duidelijke sporen van heroïneproductie. Dat leidde vorige week vrijdag tot de arrestatie van vier broers uit Den Haag, een ex-vriendin en een 26-jarige Rotterdammer. Ook enkele handlangers, onder wie een 53-jarige man uit Rotterdam, zitten vast.

Garagebedrijf

Ook viel de politie binnen bij een garagebedrijf in Bleiswijk. Daar bleek een compleet drugslab te zijn ingericht. In een kwekerij in Berkel en Rodenrijs stonden tussen de komkommers en paprika’s ook vijf vaten azijnzuuranhydride.

De gemeente Lansingerland heeft het garagebedrijf direct gesloten. Ook denkt de gemeente na over maatregelen tegen de kwekerij in Bergschenhoek. De arbeidsinspectie legt in ieder geval boetes op omdat de werkomstandigheden in de kwekerij niet goed waren.

Haagse kroeg

Het onderzoek leidde de politie ook naar en café in Den Haag waar de verdachten elkaar ontmoetten. Agenten vonden daar ook cocaïne. De gemeente Den Haag heeft het café gesloten.

De politie heeft ook de huizen van de Haagse verdachten doorzocht en de drug mdma gevonden. Ook lag er een vuurwapen en 50.000 euro aan cash geld.

De verdachten blijven zeker nog twee weken vastzitten. Justitie probeert de verdachten te plukken voor 820.000 euro.