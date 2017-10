Klimmende inbreker loopt tegen de lamp

Een man uit Vlaardingen is op heterdaad betrapt bij een inbraak in zijn eigen woonplaats. Iemand zag hem midden in de nacht een steiger opklimmen en vertrouwde het niet. Dat bleek terecht.

Een omwonende van het Verploegh Chasseplein wist niet wat hij zag toen iemand in de nacht van vrijdag op zaterdag langs een steiger naar boven klom. Daarna klonken er bovendien breekgeluiden. Politieagenten namen een kijkje in het huis en vonden de verdachte. De 31-jarige Vlaardinger had zich verstopt op het balkon. De man zit vast.