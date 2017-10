Asielzoekers Beverwaard vaker de fout in

Asielzoekers uit het AZC in Rotterdam-Beverwaard waren afgelopen half jaar negen keer betrokken bij winkeldiefstal. Dat is twee keer zo vaak als in de zes maanden ervoor, blijkt uit de voortgangsrapportage over de gang van zaken in het asielzoekerscentrum.

Uit de cijfers van de gemeente blijkt verder dat er op het terrein van het AZC twee keer sprake was van huiselijk geweld. Twee keer waren mensen niet aangemeld, een keer was een kind vermist en een keer was iemand bedreigd met geweld. In totaal waren er afgelopen half jaar 19 incidenten. Dat zijn acht meer dan zes maanden geleden . Het aantal verstoringen van de openbare orde op het terrein van het AZC aan de Edo Bergsmaweg is iets gedaald ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. In het asielzoekerscentrum verblijven 373 mensen van 29 nationaliteiten. De meesten komen uit Syrië, Afganistan, Irak en Turkije. Maar er zijn ook mensen uit veilige landen als Georgië, Marokko, Algerije. Albanië, Tunesië en Oekraïne. Leefbaar Rotterdam wil weten of de asielzoekers die betrokken waren bij vechtpartijen, dreigementen en diefstal het land worden uitgezet. Ook vindt de partij het raar dat asielzoekers worden opgevangen uit veilige landen. Leefbaar-raadslid Van Elck vindt dat de gemeente er bij het Rijk op moet aandringen om hun asielaanvraag versneld af te handelen.