'Zwart past heel goed bij Schiedam'

Inktzwart, met als enige lichtpuntje circus Henny. Zo komt Schiedam naar voren in de tekeningen die Marcel van Eeden maakte over de jeneverstad van honderd jaar geleden. De tekeningen zijn tot 7 januari te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.

De Haagse kunstenaar Van Eeden daalde voor de tekeningen af in het verleden van de Brandersbuurt in het Schiedam. Hij liet zich inspireren door de roman 'Verbrande Erven' van Bordewijk.

Het verhaal vulde Van Eeden aan met andere boeken. "Zo laat ik stemmen opnieuw spreken die al gesproken hebben in die boeken, maar dan in een andere samenstelling, waardoor ze toch weer tot leven komen."

Zwart

"Mijn hoofdpersoon gaat de stad in en beschrijft wat hij ziet in die stad. Het zwarte van de stad, de rook, al die molens." Schiedam kende in de negentiende eeuw een enorme luchtvervuiling door de op steenkool gestookte branderijen in de stad.

Circus Häni

In het boek komt één lichtpuntje voor, het Zwitserse circus Häni, wat Van Eeden vernederlandst heeft tot circus Henny. Het circus was kort in de stad en gaf volgens Van Eeden de zwarte stad wat glans.

De kunstenaar maakte de serie tekeningen over Schiedam in opdracht voor de NOG Collectie. Het Stedelijk Museum Schiedam is sinds 2013 verantwoordelijk voor het beheer van deze collectie.