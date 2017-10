Praat mee over Feyenoord-PEC Zwolle en Ajax-Sparta

Feyenoord-PEC Zwolle

Na de interlandbreak mogen de eredivisieploegen, waaronder twee regioclubs, vanavond weer de wei in. Feyenoord ontvangt in De Kuip het verrassende PEC Zwolle, terwijl voor Sparta in Amsterdam een zware opgave wacht tegen Ajax.

Beide wedstrijden zijn uiteraard live via Radio Rijnmond te volgen in een vijf uur durende show. Radio Rijnmond Sport begint al om 18:00 uur met Bart Nolles als presentator. Vanaf 18:30 uur zal Dennis Kranenburg het radioverslag verzorgen bij Ajax-Sparta. Later die avond zijn Dennis van Eersel en Sinclair Bischop de commentatoren bij Feyenoord-PEC Zwolle, de nummers twee en vier van de eredivisie. Dat duel start om 20:45 uur. Naast de radio-uitzending houden we ook een liveblog bij. Praat onder dit bericht mee over beide wedstrijden. Feyenoord-PEC Zwolle: 0-0 (0-0) Opstelling Feyenoord: Jones; Amrabat, Tapia (21' Van Beek), St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Boëtius (59' Jørgensen), Larsson (85' Basacikoglu) Ajax-Sparta: 4-0 (1-0) 39' 1-0 eigen doelpunt (Sanusi)

64' 2-0 eigen doelpunt (Floranus)

73' 3-0 Neres

76' 4-0 Ziyech Opstelling Sparta: Kortsmit; Holst, Breuer (67' Chabot), Fischer, Floranus; Sanusi, Spierings, Dougall; Duarte, Mühren (74' Ache), Brogno (79' Veenhoven)