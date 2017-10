Brandweer zoekt uren naar vermiste autobestuurder in Ameide

Zouwendijk Ameide (Google Streetview)

De brandweer heeft in Ameide uren gezocht naar de bestuurder van een auto. De wagen was zaterdagochtend gevonden in het water langs de Zouwendijk. Er zat niemand in.

Duikers hebben in het water uitgebreid gezocht naar de automobilist. Maar er bleek uiteindelijk geen persoon in het water te liggen. De hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere omdat de persoon op wiens naam de auto stond niet antwoordde op telefoontjes. Uiteindelijk bleek de automobilist ongedeerd. De politie vond hem op een niet nader genoemd adres. Een berger heeft de auto uit het water gehaald en brandweer heeft de weg schoongespoten.