Thorsdottir lange tijd aan de kant

Eythora Thorsdottir moet twee maanden rust houden. Dat meldt ze op Instagram. De negentienjarige turnster uit Rotterdam heeft niet alleen gekneusde ribben, maar na een röntgenonderzoek werden ook twee stressfracturen in haar ribben aangetroffen. Daardoor maakte ze op de recente wereldkampioenschappen turnen in Montreal geen volledige meerkamp.

Thorsdottir kwam alleen in actie op balk en vloer, waarbij zij niet de finales haalde. De turnster met IJslandse roots had toen last van haar ribblessure. Twee weken voor de WK viel ze tijdens een training.

Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro van vorig jaar werd Thorsdottir negende in de meerkampfinale. Dit jaar veroverde de turnster tijdens de EK in het Roemeense Cluj zilver op de balk en brons op de vloer.