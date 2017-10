Bertus Warbie vroeg ons:

Vroeger had je altijd van die speciale figuren zoals Gekke Dirk die met een blokfluitje over straat liep. Iedereen gooide hem van alles toe. Je had ook mensen als Opoe Herfst en het Duivenvrouwtje. Deze mensen zijn allemaal overleden maar hoe komt het dat we nu dat soort figuren niet veel meer zien?

