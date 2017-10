Waar kan ik zuurdesembrood halen?

Barbara Obst uit Rotterdam-Blijdorp belde ons om te vragen:

Ik kocht voorheen altijd Duits brood, zoals zuurdesembrood bij de supermarkt. Maar die verkocht het een tijdje niet meer. Inmiddels verkoopt die supermarkt het bij mij in de buurt weer, maar het is altijd goed om een alternatief te hebben. Waar kan ik in Rotterdam zuurdesembrood kopen?





Van luisteraars kregen we de volgende antwoorden:

-Bakkerij Voskamp

-De Groene Passage

-Vlaams Broodhuys

-Het Stoepie

