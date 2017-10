Better in Time

Petra Kiers vroeg ons via Facebook:

Leona Lewis heeft in 2008 een nummer uitgebracht, 'Better in time'. Het begin van dat nummer lijkt heel erg veel op een ander nummer, maar ik kan niet op de titel of artiest komen. Het gaat om het piano-intro. Het is een vrij bekend nummer, maar ik kan er niet opkomen.

Vraag het de Bieb luister je elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 op Radio Rijnmond.