Tapia over basisplaats: 'Altijd gezegd dat het moment zou komen'

Het zijn opvallende weken voor Renato Tapia. De Feyenoorder moest lange tijd genoegen nemen met een plaats op de reservebank, maar door blessures bij de centrale verdedigers Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden mag de Peruaan zich waarschijnlijk verheugen op een basisplaats tegen PEC Zwolle. Tapia: "Ik weet wat er op die positie gevraagd wordt. Ik heb vaker in de verdediging gespeeld."

Eerder deze week kwam Tapia in het oog van de mediastorm terecht, nadat hij met het nationale elftal van Peru tijdens de wedstrijd tegen Colombia met de hand voor de mond een gesprek had met tegenstander Radamel Falcao. Na deze wedstrijd plaatste Peru zich voor de play-offs voor het WK voetbal en bemachtigde Colombia een ticket voor het eindtoernooi. Tapia wilde tegenover RTV Rijnmond niet op die gebeurtenis in gaan.

De kans is groot dat Tapia in actie komt tegen PEC Zwolle. "Ik heb altijd gezegd dat het moment op een basisplaats zou komen", aldus de Peruaan. Tot voor kort moest hij het doen met speelminuten bij de reserves van Feyenoord. "Het was moeilijk", zegt Tapia. "Ik denk dat al mijn teamgenoten dat weten. Maar je moet gewoon doorgaan."