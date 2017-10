Gewonde bij botsing in Hellevoetsluis

Nijverheidsweg Hellevoetsluis (Google Streetview)

Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Nijverheidsweg in Hellevoetsluis is een bestuurder gewond geraakt. De andere automobilist is aangehouden omdat hij teveel had gedronken.

De twee auto's botsten rond 13.00 uur frontaal tegen elkaar. Een van de twee knalde vervolgens tegen een jonge boom, die de klap niet overleefde. Volgens ooggetuigen gebeurde het ongeluk toen een van de auto's een benzinestation verliet. De bestuurder zag daarbij de andere auto over het hoofd. De bestuurder die gewond is geraakt is met rugletsel naar het ziekenhuis gebracht. De twee auto's zijn total loss.