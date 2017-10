Wedstrijd Capelle gestaakt na vechtpartij

De wedstrijd van v.v. Capelle tegen Magreb '90 is gestaakt na een vechtpartij. Fans van beide clubs gingen elkaar langs de lijn te lijf na een rode kaart voor een Magreb-speler.

De wedstrijd in de derde divisie was net 35 minuten bezig op Sportpark 't Slot toen scheidsrechter Gansner een rode kaart trok voor een van de Utrechtse bezoekers. Op dat moment sloeg de vlam in de pan.

Er werd over en weer gescholden, naar verluid na discriminerende uitlatingen. De situatie escaleerde en toeschouwers gingen met elkaar op de vuist. Gansner besloot daarop de wedstrijd stil te leggen.

De sfeer was zodanig verziekt, dat van een hervatting geen sprake meer kon zijn. Stewards moesten de gemoederen op het sportpark tot bedaren brengen. Ook de politie kwam nog langs.

De voorzitter van v.v. Capelle, Jaap Mastenbroek, noemt het zonde dat het zo mis ging op 't Slot. De club beraadt zich nog op de situatie.