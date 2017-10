Werkzaamheden Willemsbrug liggen voorlopig nog stil

Willemsbrug Rotterdam

De gemeente Rotterdam denkt nog na over hoe het verontreinigde grit moet worden opgeruimd dat is gebruikt op de Willemsbrug. Dat staat in een brief aan omwonenden. Zolang er geen oplossing is gevonden, liggen de werkzaamheden stil.

De Willemsbrug tussen het Noordereiland en de Maasboulevard krijgt een nieuwe verflaag. De oude verf wordt eraf gestraald met grit. Begin oktober bleek dat in het gebruikte straalmiddel asbest zit. Direct zijn de werkzaamheden stilgelegd en begonnen zowel de gemeente als de aannemer een onderzoek. Eerste resultaten

Uit de eerste resultaten is gebleken dat er alleen asbest is ontdekt in het grit. De kankerverwekkende stof is niet gevonden op de kleding van de werklui, het werkterrein of het voetpad op de Willemsbrug. Beperkte risico's

Ook waren de aangetroffen concentraties asbest zo laag dat de gezondheidsrisico's "zeer klein" zijn, schrijft de gemeente in de bewonersbrief. Wie het niet vertrouwt, wordt voor meer informatie verwezen naar de GGD . Nieuwe brief

De gemeente wil het verontreinigde grit op de juiste manier opruimen. Zodra bekend is wanneer dat gaat gebeuren, krijgen de omwonenden een nieuwe brief, belooft de gemeente.