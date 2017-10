Amateurvoetbal: Capelle-Magreb '90 gestaakt

De wedstrijd tussen Capelle en Magreb '90 in de derde divisie zaterdag is gestaakt. Fans van beide clubs gingen bij een 0-0 stand elkaar langs de lijn te lijf na een rode kaart voor Magreb-speler Abdelfattah Zouzou in de 35e minuut. Scheidsrechter Gansner besloot uiteindelijk het duel definitief stil te leggen.

Spijkenisse pakte in eigen huis een punt tegen DVS '33 Ermelo. Daan Bourgonje en Jazzy Adams schoten de thuisploeg op een 2-0 voorsprong, maar de gasten trokken de stand nog gelijk: 2-2. Na acht wedstrijden staat de ploeg van trainer Peter Wubben nog altijd onderaan met vier punten.

ASWH kon ook niet winnen. De vereniging uit Hendrik-Ido-Ambacht speelde met 2-2 gelijk in het uitduel tegen Jong FC Twente. Kyle Doesburg was tweemaal trefzeker voor ASWH. Zijn laatste doelpunt, de gelijkmaker, viel in de zesde minuut van de blessuretijd. Peter de Lange miste namens de wit-zwarten een strafschop en David Almeida moest het veld eerder verlaten met een rode kaart na twee gele kaarten. ASWH blijft door dit gelijkspel onderin de derde divisie bungelen. Het team staat vijftiende met zes punten uit zeven wedstrijden.

Tweede divisie

Excelsior Maassluis boekte voor het eerst in zeven wedstrijden een overwinning. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won het uitduel tegen FC Lisse met 3-2. Smally Lake, Stephan Kruithof en Daan Blij produceerden de Maassluise treffers. Kruithof miste nog een strafschop. Excelsior Maassluis staat na acht wedstrijden op de tiende plaats met tien punten.

Barendrecht verloor op het eigen Sportpark De Bongerd met 3-1 van asv De Dijk. Robin Driesse maakte het enige Barendrechtse doelpunt. Het team van coach Adrie Poldervaart is de nummer elf van de tweede divisie met tien punten uit acht wedstrijden. Barendrecht heeft net zoveel punten als Excelsior Maassluis, maar het doelsaldo van de withemden is minder.

Jong Sparta is na acht wedstrijden nog steeds de hekkensluiter in de tweede divisie. De beloften uit Rotterdam zagen in de uitwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys dat die ploeg met 3-1 te sterk was. Halil Dervisoglu maakte voor Jong Sparta het openingsdoelpunt van de wedstrijd. De Rotterdamse rode lantaarn heeft nog maar drie punten.

Hoofdklasse A

In de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal waren twee 'zesklappers' te noteren. Zo won SteDoCo met ruime cijfers van AFC: 6-1. Voor de ploeg uit Hoornaar maakten Renzy Barradas, Morris van den Brink (2x), Jordey van Dam (2x) en Jesse Wielinga de treffers. SteDoCo staat zevende met elf punten uit zes wedstrijden.

Zwaluwen speelde ook 6-1 tegen FC 's-Gravenzande, maar verloor juist met deze pijnlijke cijfers. De Vlaardingers werkten vooral een belabberde tweede helft af, want de ruststand in het Westland was 0-1 door een doelpunt van Justin van Mullem. Zwaluwen (twaalfde) heeft na zes wedstrijden pas zes punten behaald.

Smitshoek ging eveneens met flinke cijfers onderuit. De ploeg uit Barendrecht leed een 5-1 nederlaag in de uitwedstrijd tegen Ter Leede. In de tiende minuut kwam Smitshoek nog wel op een 1-0 voorsprong. De oranjehemden vinden zichzelf na zes wedstrijden terug op de veertiende plaats met vijf punten.

RVVH leed tegen Jodan Boys de vijfde nederlaag van het seizoen. De Ridderkerkers verloren in Gouda met 4-0. Het team van trainer Giovanni Franken staat met twee punten uit zeven wedstrijden laatste.

VV Rijsoord blijft het als promovendus goed doen in de hoofdklasse A. Het team uit Ridderkerk versloeg op eigen terrein Nootdorp met 2-0 door doelpunten van Art Hartman (strafschop) en Mike van Gool. Rijsoord staat vijfde met twaalf punten uit zeven duels.