Barendrechtse jongen winnaar NK Striptekenen

Bowen Smit uit Barendrecht is zaterdag tijdens Stripfestival Breda een van de winnaars geworden van het Nederlands Kampioenschap Striptekenen voor de jeugd 2017.

Uit heel Nederland kwamen de finalisten in de drie leeftijdscategorieën van het NK naar het Chassé Theater in Breda. Na eerdere voorrondes gewonnen te hebben, waren ze uitgenodigd om in een live battle hun tekenkunsten te laten zien.

Hun tekeningen werden beoordeeld door een jury, bestaande uit Eric Heuvel, Eric Hercules en Romano Molenaar. Bowen Smit won in de categorie 12 - 14 jaar. In de categorie 15 - 17 jaar werd Joris Klijn uit Capelle aan den IJssel runner up. Smit won een trofee en een stripboekenpakket van 500 euro.