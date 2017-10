Jongeren in Oud-Crooswijk knappen hun eigen wijk op

kluskanjer1 kluskanjer2

Met een heitje voor een karweitje in de eigen wijk moet het weer beter gaan met jongeren in Oud-Crooswijk. Het is de armste wijk van Nederland en opgroeien in deze wijk betekent dat je van jongs af aan al op achterstand staat. Dat zie je ook duidelijk terug in cijfers over schooluitvallers, overlast en probleemjongeren. Het project Kluskanjers wil dit hardnekkige probleem doorbreken en jongeren met klussen in de eigen wijk vooruit helpen.

"De klusjeskanjers geven me een kans", zegt de 18-jarige Mohsine Meftah. "Want toen ik alleen school had, was het na school thuisblijven of buiten rondhangen en had ik de hele tijd stress waarom ik niet voor een baantje wordt aangenomen. Ik heb miljoenen sollicitatiebrieven gestuurd en niets op gehoord." Iets betekenen voor de wijk

Iedere zaterdagochtend is het handen uit de mouwen. Dit keer is het een tuin snoeien, rommel en vooral blikjes opruimen. Jongerencoach Youssef El Bahri: "Het zijn jongens die wat willen betekenen voor de wijk, een zakcentje willen verdienen en bereid zijn een aantal vaardigheden bij te leren." De werkzaamheden van de kluskanjers zijn heel divers. Van onderhoud, opruimen, snoeien, meubels maken, fietsen repareren tot folders maken en rondbrengen. Rolmodel voor jongens

Jongerencoach Youssef is zelf geboren en getogen in Crooswijk, weet goed wat er allemaal speelt en wil een rolmodel voor de jongens zijn. "Ik wil wat voor deze knaapjes betekenen en als je zelf uit de wijk komt, dan lukt het makkelijker om tot ze door te dringen. Je weet wat de jongens bezighoudt, je kent de gezinnen en de sociale context eromheen." Een paar jongens is tot nu niet komen opdagen. "Je geeft ze een tweede kans, maar als de motivatie er niet is, houdt het op", zegt de jongerencoach. Het project moet een opstap zijn naar een andere baan of bijbaan. "Als ze zich hier gedragen, kunnen we ze bijvoorbeeld aanbevelen een supermarkt." Negatieve imago afschudden

De 18-jarige Mohsine hoopt met het bijklussen in zijn wijk verder te komen en het negatieve imago van zijn Marokkaanse achtergrond van zich af te schudden. Mohsine: "Ik kreeg meestal te horen dat ik niet de persoon ben die ze zoeken en dat ze me liever niet hebben vanwege mijn naam." Eindelijk heeft Mohsine nu dan zijn eerste bijbaan en kan hij laten zien dat hij gemotiveerd is. "Ik ben een rustige jongen, behulpzaam en doe dit voor de wijk." "Geweldig wat de kluskanjers doen", zegt Oud-Crooswijker Stien Weijgertse. Ze slaat de jongens vanaf haar balkon gade. "Sommigen hebben geen werk of gaan niet naar school. Hier leren ze veel van, ook om met elkaar samen te werken. Ik vind het echt mooi." De kluskanjers in Oud Crooswijk verdienen 3,50 euro per uur en werken iedere zaterdag vier uur in hun wijk.