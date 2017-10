Sparta op ongelukkige wijze onderuit

Sparta heeft zaterdagavond in Amsterdam tegen Ajax een ruime nederlaag geleden (4-0). De nederlaag is geen verrassing voor de club uit Spangen, maar het merendeel van de Rotterdamse tegendoelpunten kwam op een jammerlijke manier tot stand.

Het was duidelijk te zien dat Sparta naar de Johan Cruijff Arena was gekomen om te verdedigen. Vanaf het eerste moment voerde Ajax de boventoon. In de derde minuut zag scheidsrechter Kevin Blom geen penalty in een valpartij tussen Frederik Holst en Klaas-Jan Huntelaar. Daar kwam Sparta goed weg.

Ajax kreeg veel mogelijkheden, maar Sparta hield prima stand in de eerste helft. Sterker nog, de Kasteelclub kreeg via Loris Brogno en Deroy Duarte enkele mogelijkheden op een doelpunten. Die werden niet benut. Sparta leek met de brilstand de rust te halen, maar Ryan Sanusi werkte in de 39e minuut een corner ongelukkig in eigen doel (1-0).

Floranus is dit keer de pineut

Sparta kwam redelijk uit de kleedkamer. Vier minuten nahad Robert Mühren de gelijkmaker op zijn hoofd, maar hij kreeg zijn kop niet goed achter de bal.

Maar de pech bleef Sparta ook in de tweede helft achter volgen. David Neres wilde de bal voor geven op Huntelaar, maar Sherel Floranus was degene die met een eigen doelpunt de 2-0 op het scorebord zette. Daarna was het geen houden meer aan voor Ajax. Neres knalde op fraaie wijze de 3-0 binnen en een kleine drie minuten later zag Hakim Ziyech zijn schot ook van richting veranderd worden door Amin Younes. Die bal vloog uiteindelijk in het Rotterdamse doel (4-0).

Het duel bloedde vervolgens dood. Roy Kortsmit maakte in de blessuretijd zijn reputatie als penaltykiller nog een keertje waar. Kasper Dolberg zat zijn inzet gekeerd worden door de doelman uit Hoek van Holland.

Alex Pastoor en zijn mannen hebben een week de tijd om de rug te rechten, want volgende week zaterdag staat de Rotterdamse derby tegen Excelsior in Kralingen op het programma.

Ajax-Sparta: 4-0 (1-0)

39' 1-0 eigen doelpunt (Sanusi)

64' 2-0 eigen doelpunt (Floranus)

73' 3-0 Neres

76' 4-0 Ziyech

Opstelling Sparta: Kortsmit; Holst, Breuer (67' Chabot), Fischer, Floranus; Sanusi, Spierings, Dougall; Duarte, Mühren (74' Ache), Brogno (79' Veenhoven)