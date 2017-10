Voor coach Frehe telt alleen titel bij Sportclub Feyenoord

De voetballers van Sportclub Feyenoord zijn de competitie begonnen met een duidelijke ambitie: kampioen worden. Sinds de overstap van de zondag- naar de zaterdagamateurs is de club opgeklommen tot de eerste klasse B, maar de club wil zo snel mogelijk nog hogerop.

Om die ambities waar te maken is coach Raymond Frehe overgekomen van Smitshoek. De eerste vier wedstrijden resulteerden allemaal in een overwinning. Zaterdag werd Nieuwenhoorn net 1-0 verslagen, dankzij een kopgoal in de tweede helft van spits Veiga Lopes uit een hoekschop van Shabir Isoufi.

De 25-jarige Isoufi staat sinds dit seizoen centraal op het middenveld bij de Feyenoorders. Hij kwam over van ASWH, maar was tien jaar geleden al één van de uitblinkers in de proftak van Feyenoord. Hij haalde met Oranje O17 de finale van het EK, samen met spelers als Luc Castaignos en Stefan de Vrij, maar een doorbraak in de Kuip kwam er net niet van.

Tegenwoordig is Isoufi in het kader van zijn opleiding tot coach ook actief in de staf van Feyenoord O12. Maandag doet hij zijn verhaal op TV Rijnmond in het programma Sportclub Rijnmond.