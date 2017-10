Waterpoloërs SVH voelen zich thuis in eredivisie

De waterpoloërs van SVH zijn vorig seizoen gepromoveerd, maar weten het na twee wedstrijden al zeker: ze horen thuis in de eredivisie. In het eerste duel op het hoogste niveau hield SVH het Goudse GZC Donk al op een gelijkspel, zaterdagavond ging de Rotterdamse ploeg strijdbaar ten onder tegen Polar Bears: 7-11.

Polar Bears ijzersterk

Polar Bears uit Ede won vorig seizoen nog de Supercup en ging als favoriet van start tegen SVH. In de eerste twee periodes maakte de club die rol meer dan waar. Polar Bears liep, dankzij slim spel op de counter, uit naar liefst 1-7. De schade had nog erger kunnen zijn voor SVH, maar doelman Milan de Koff liet in het doel van de Rotterdammers zien dat hij niet voor niets bij de Oranje-selectie zit.

SVH vecht zich terug

SVH mocht van geluk spreken dat de ploeg ging rusten bij een stand van 3-7, maar in de laatste twee periodes stelde SVH organisatorisch orde op zaken. De ploeg werd alert op de counter van Polar Bears en verkleinde de achterstand zelfs tot 6-8.

Daarna vloeiden de krachten langzaam weg bij het SVH van coach Joost Vlag. Uiteindelijk won Polars Bears met 11-7. Voor SVH bleef echter vooral het gevoel hangen, dat de ploeg ook een goed team als Polar Bears prima partij kan bieden.

Overwinning voor ZPB

Een andere regioploeg in de eredivisie waterpolo wist zaterdag wel te winnen. ZPB H&L Productions zegevierde in Wormerveer-Krommenie met 10-6 van De Ham. De waterpoloërs uit Barendrecht staan na deze eerste winst van het seizoen achtste met drie punten uit twee wedstrijden. SVH is negende met één punt.

Aanstaande maandag is in Sportclub Rijnmond een reportage te zien over de waterpoloërs van SVH. De televisie-uitzending begint om 17:25 uur.