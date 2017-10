Matig Feyenoord gelijk in eigen Kuip

Feyenoord heeft zaterdag in De Kuip duur puntverlies geleden. PEC Zwolle hield de landskampioen op 0-0. De Rotterdammers speelden een matig duel tegen de verrassende nummer vier van de eredivisie.

PEC Zwolle startte brutaal en dwong in de eerste vijf minuten direct twee kansen af via Stef Nijland en Younes Namli. Feyenoord begon moeizaam aan de wedstrijd en kon nauwelijks haar stempel drukken. De beste kans voor de Rotterdammers was in de negentiende minuut via Sam Larsson, maar de Zweed zag zijn mooi gekrulde schot net links naast de kruising verdwijnen.

Een tegenvaller voor de Rotterdammers was het geblesseerd uitvallen van Renato Tapia. De Peruaan moest van het veld af met een hamstringblessure. Sven van Beek maakte zijn eerste competitieminuten voor Feyenoord sinds 1 mei 2016.

Het team van Giovanni van Bronckhorst speelde met de zand in de motor en voelde vrijwel geen uitgespeelde kansen bij elkaar. Feyenoord had reden tot klagen toen Kingsley Ehizibue in de 33e minuut geen tweede gele kaart kreeg vanwege een opzettelijke handsbal. Scheidsrechter Dennis Higler spaarde hiermee de rechtsback van PEC Zwolle.

Ook in tweede helft geen overtuiging

Feyenoord kwam na de rust redelijk voor de dag. Zo zag Steven Berghuis zijn poging voorlangs gaan. Verder schoot Nicolai Jørgensen, die zijn rentree maakte nadat hij in augustus tegen Heracles Almelo geblesseerd uitviel, een bal op de paal. Jens Toornstra kon de bal in de rebound vervolgens niet goed raken.

De brilstand bleef lang op het scorebord staan. Feyenoord kreeg een slotoffensief niet echt van de grond. Toornstra was acht minuten voor tijd dichtbij de openingstreffer, maar zijn kopbal van de middenvelder werd gekeerd door PEC Zwolle-doelman Diederik Boer.

Het gelijkspel tegen PEC Zwolle is een valse start van de reeks van vier thuiswedstrijden van Feyenoord. Dinsdag komt Shakhtar Donetsk voor de Champions League in Rotterdam op bezoek. Volgende week zondag staat De Klassieker tegen Ajax in De Kuip gepland. Daarna volgt een doordeweekse bekerwedstrijd tegen de amateurs van Swift.

Feyenoord-PEC Zwolle: 0-0

Opstelling Feyenoord: Jones; Amrabat, Tapia (21' Van Beek), St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Boëtius (59' Jørgensen), Larsson (85' Basacikoglu)