Overige sporten: zege voor volleybaldames Sliedrecht Sport

De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben zaterdag in de eredivisie een goede thuiszege geboekt tegen de dames van Peelpush. Het team van trainer Matt van Wezel zegevierde met 3-0 (25-13,25-16 en 25-16) tegen de ploeg uit het Limburgse Meijel.

Sliedrecht Sport deelt de koppositie samen met Regio Zwolle. Beide teams hebben na twee wedstrijden als enige clubs de volle buit: zes punten. Volgende week spelen de dames uit Sliedrecht in de Champions League twee keer tegen Asterix Avo uit België.

Handbal

ARBO Rotterdam Handbal leed in Waalwijk een nederlaag tegen Tachos. Het Rotterdamse handbalteam verloor met 26-19. Volgende week mag de ploeg van trainer Danny Baijens het opnemen tegen FIQAS/AALSMEER 2. ARBO Rotterdam Handbal is na zes wedstrijden met drie punten de hekkensluiter in de eredivisie.

Rugby

De rugbyers van The Hookers konden in Zeeland ook niet winnen. In Middelburg was Oemoemenoe met 62-26 veel te sterk voor de ploeg uit Hoek van Holland. Na vier wedstrijden heeft The Hookers nog maar één punt. De Hoekenezen staan voorlaatste en spelen volgende week thuis tegen Castricumse RC.

Basketbal

De dames van Renes/Binnenland verloren zaterdagavond in de eredivisie met 65-55 van Lekdetec.nl uit Bemmel. Het basketbalteam uit Barendrecht vindt zichzelf na drie wedstrijden terug op de zesde plaats met twee punten. Volgende week neemt Binnenland het in De Driesprong op tegen Dozy BV Den Helder.