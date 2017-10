Pastoor over Ajax-Sparta: 'Sta met een dubbel gevoel'

Alex Pastoor

Sparta ging zaterdagavond met ruime cijfers onderuit tegen Ajax (4-0). Alex Pastoor, trainer van de Rotterdammers, hield een dubbel gevoel aan het duel over. "Als je analyseert hoe de goals tot stand komen en hoe we ons gemanifesteerd hebben, dan is het wel iets wat ons als technische staf aanspreekt", aldus Pastoor.

De oefenmeester van de Rotterdammers vindt dat zijn ploeg verdedigend goed stond en op die manier de Amsterdammers het lastig maakte. Pastoor vond dat zijn ploeg stroef op gang kwam: "We hebben gevoetbald waar we konden en dat leverde op een gegeven moment ook kansen op." Die mogelijkheden benutte Sparta echter niet. Pastoor stuurde Sparta tegen Ajax het veld in met een soort 4-4-2-formatie: "De middenvelders vonden elkaar vrij aardig. Als je op die manier aan voetballen toe komt, in de Arena, dan is het iets waarop je verder wil bouwen." Volgende week is in Kralingen de altijd beladen Rotterdamse stadsderby tegen Excelsior. "Iedereen weet wat er op het spel staat", aldus Pastoor.