Van Beek na rentree: 'Voel me goed'

Sven van Beek maakte zaterdag tegen PEC Zwolle (0-0) voor het eerst sinds 1 mei 2016 zijn eerste competitieminuten voor Feyenoord. In de 21e minuut kwam hij erin voor Renato Tapia, die met een hamstringblessure van het veld moest. De centrale verdediger speelde tweeënhalf week geleden al zijn eerste wedstrijd van het seizoen voor de Rotterdammers.

Na afloop van het duel tegen PEC Zwolle was Van Beek kritisch op zijn ploeg: "In de eerste helft waren we traag in balbezit. We liepen te veel en maakten de verkeerde keuzes." Over de tweede helft was hij meer te spreken: "We speelden meer vanuit de organisatie, waardoor we kansen creëerden. Die gingen er alleen niet in." Feyenoord kan dit puntverlies niet gebruiken. "We hadden genoeg kansen om de wedstrijd naar ons toe te trekken, maar dat is niet gebeurd", aldus Van Beek.

"Ik voel me goed", zegt de centrale verdediger. "Ik train al een paar weken met de groep. Het was afwachten wanneer mijn kans kwam. Dat was vandaag al." Van Beek wil nog niet ingaan op een mogelijke basisplaats na het uitvallen van Tapia: "De trainer maakt de keuzes."