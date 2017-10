Europese tegenstanders van Feyenoord zegevieren

Feyenoord speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli

Shakhtar Donetsk heeft vrijdagavond het laatste competitieduel voor de wedstrijd in de Champions League tegen Feyenoord gewonnen. De ploeg uit Oost-Oekraïne versloeg Vorskla met 3-2. Naast de komende tegenstander van de Rotterdammers wonnen ook Manchester City en Napoli hun wedstrijden.

Marlos en Facundo Ferreyra (2x) waren tweemaal trefzeker voor Shakhtar Donetsk. In de Oekraïense competitie gaat het ook voor de wind. Daar staat Shakhtar Donetsk na twaalf wedstrijden bovenaan met zeven punten voorsprong op Dinamo Kiev, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Zaterdag verpletterde Manchester City in eigen huis Stoke City met 7-2. Gabriel Jesus (2x), Raheem Sterling, David Silva, Fernandinho, Leroy Sane en Bernardo Silva waren de doelpuntenmakers voor de blauwhemden. City gaat in de Premier League aan kop met 22 punten uit acht duels.

Napoli won zaterdagavond in Rome met het minimale verschil van AS Roma (0-1). Lorenzo Insigne maakte de enige goal. De Napolitanen wisten tot nu toe ieder duel in de Serie A te winnen. Napoli staat eerste met 24 punten uit acht wedstrijden.