Jørgensen over speeltijd: 'Geen negentig minuten tegen Shakthar en Ajax'

Een meevaller voor Feyenoord in de confrontatie tegen PEC Zwolle was de terugkeer van Nicolai Jørgensen. De Deen moest in augustus tijdens het uitduel tegen Heracles Almelo geblesseerd van het veld af met een hamstringblessure. Nu is de spits weer wedstrijdfit, maar Jørgensen verwacht voorlopig nog geen hele wedstrijden vol te maken.

"Het was geweldig om weer op het veld te staan. Ik heb het gemist. Vijf weken zijn lang, het was zo frustrerend", was de eerste reactie van Jørgensen na het 0-0 gelijkspel tegen PEC Zwolle. Hij kwam in de 59e minuut in de plaats van Jean-Paul Boëtius. Vlak na zijn invalbeurt schoot de topscorer van de eredivisie van vorig seizoen meteen op de paal. "Ik had pech dat ik toen niet scoorde. Daar ben ik nog een beetje boos over."

Jørgensen speelde tegen PEC Zwolle dertig minuten, langer dan gepland. Hij wil langzaam opbouwen en denkt dat het nog te vroeg is om tegen Shakhtar Donetsk (Champions League) en Ajax negentig minuten in actie te komen: "We moeten uitkijken met de hamstring. Ik voel niets meer. Dat is het enige waar ik aan denk."