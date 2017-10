Gewapende man opgepakt op Rotterdam The Hague Airport

Het vuurwapen werd gevonden bij de controle van een auto

Op Rotterdam The Hague Airport is zaterdagmiddag een 23-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij was in het bezit van een vuurwapen.

Marechaussees controleerden rond 13.45 uur een personenauto op het Rotterdam Airportplein. De bestuurder bleek een pistool in een schoudertasje bij zich te dragen. Zijn woning is ook nog doorzocht, maar daarbij werd niets gevonden dat verband houdt met het onderzoek.