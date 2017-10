Valerio Zeno hoofdact Rotterdams Filmfeest

Valerio Zeno, presentator, acteur en DJ is de hoofdact bij het Rotterdams FIlmfeest op vrijdag 20 oktober. Het feest in Poppodium Annabel staat in het teken van de opbloeiende Rotterdamse filmsector. Behalve Valerio Zeno zullen ook de Rotterdamse DJ’s Freddie Mercure en Slick draaien.

Het Rotterdams Filmfeest is bedoeld voor iedereen die de Rotterdamse filmsector een warm hart toedraagt, of daarin werkzaam is.

Het is de tweede editie. Vorig jaar waren er ruim 300 bezoekers.

TV en film

Valerio Zeno is vooral bekend als televisiepresentator voor BNN en TMF. Ook in de filmwereld is hij een bekend gezicht. Als acteur was hij te zien in onder meer Alles is Liefde, Feuten: het Feestje en de korte film Troubled Soul. Daarnaast maakt hij deel uit van het populaire DJ-duo Phalerieau & Alainde Lon.