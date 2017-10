Excelsior wint in Den Haag van ADO

Excelsior heeft zondagmiddag in Den Haag een overwinning geboekt op ADO. In de Hofstad werd het 1-2. Jinty Caenepeel en Hicham Faik namen de goals voor de Kralingers voor hun rekening. ADO Den Haag speelde lang met tien man, doordat oud-Spartaan Éduard Duplan twee gele kaarten pakte.

Excelsior begon goed aan de wedstrijd. De ploeg van Mitchell van der Gaag speelde fris en beloonde zichzelf in de zevende minuut met een doelpunt. Luigi Bruins zette Koolwijk op mooie wijze vrij voor keeper Zwinkels, die vervolgens Jinty Caenepeel goed aanspeelde. Voor hem was het nog een koud kunstje om de bal de doellijn te doen passeren.

Rode kaart

Omdat Duplan na vier minuten al zijn eerste gele kaart had gepakt en hij na een tackle in de 26e minuut zijn tweede ontving, moest ADO na 26 minuten met tien man verder. Toch ging Excelsior met een man meer niet per se beter voetballen. ADO werd in die fase sterker en kon dat zelfs uitdrukken in een doelpunt. Becker kon na een rommelige aanval de bal in tweede instantie achter Kristinsson schieten.

In een wedstrijd waarin veel overtredingen werden gemaakt (er werden acht gele kaarten uitgedeeld), werd het veldspel er in de tweede helft niet beter op. Beide ploegen hadden moeite om het spel te maken en kwamen zelden tot een goed uitgespeelde aanval.

Drie punten

Toch kon Excelsior zichzelf nog oprichten en scoren. Hicham Faik werd matchwinner doordat Van Duinen in het strafschopgebied goed de bal op hem terug legde. Faik schoot met links binnen en bezorgde, ondanks veel hachelijke momenten in de slotfase voor de goal van Kristinsson, Excelsior de overwinning. De Kralingers stijgen door de overwinning op ADO naar een knappe tiende plek.

Scoreverloop

0-1 7' Jinty Caenepeel1-1 32' Sheraldo Becker1-2 81' Hicham Faik

Bijzonderheden:

26' Rode kaart Édouard Duplan

Opstelling Excelsior

Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop (Payne 46'); Faik, Vermeulen, (Messaoud 69'), Koolwijk; Caenepeel, Van Duinen (El Azzouzi 88'), Bruins