Volg ADO Den Haag-Excelsior op Radio Rijnmond

Excelsior maakt zich om 16.45 uur op voor een belangrijke wedstrijd. Tegen ADO Den Haag kunnen de Kralingers de goede vorm in uitwedstrijden nog meer kracht bijzetten. De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond. De uitzending begint om 14.00 uur.

Excelsior treft vanmiddag oud-trainer Alfons Groenendijk, die twee jaar geleden nog trainer was van de Kralingers. De ploeg van Groenendijk is de laatste tijd goed in vorm. In september pakte het veel punten en ging het vorige week met tien punten de interlandperiode in. Excelsior verzamelde tot nu toe drie punten minder. Opstelling Excelsior

Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Caenepeel, Bruins, Faik, Vermeulen, Koolwijk; Van Duinen

