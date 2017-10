Al meer dan 500 deelnemers SPARK marathon

Vorig jaar deden er 1415 mensen mee

Het duurt nog even, op 17 december is de SPARK Marathon in Spijkenisse, maar de eerste vijfhonderd aanmeldingen zijn al binnen. Dat is flink meer dan vorig jaar deze maand.

Behalve voor de marathon, zijn er ook honderden deelnemers op de halve marathon, de tien en de vijf kilometer. In 2016 stonden er 1415 deelnemers aan de start. Volgens de organisatie hebben zich nog geen supersnelle lopers of loopsters gemeld, maar zij gaan er van uit dat dit nog kan gebeuren. De inschrijving is gestart op 5 juni.

Dwars door Spijkenisse

De SPARK marathon is een van de grootste sportevenementen van Nissewaard. Het is een internationaal evenement, ook populair bij de zuiderburen. Het parcours van de halve marathon gaat ook deze keer weer door het centrum van Spijkenisse.

Inschrijven kan nog tot 12 december.